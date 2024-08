Bebés mellizos palestinos mueren por ataque israelí mientras su padre tramitaba sus certificados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mohammad Abu Al Qumsan dejó su hogar en la Franja de Gaza para tramitar los certificados de nacimiento de sus gemelos recién nacidos. Mientras el nuevo padre realizaba el papeleo, el ejército de Israel bombardeó el apartamento donde se encontraban sus bebés y su esposa, Jurnann Arfa.

Los gemelos, de nombre Aysal y Assar, nacieron el pasado 10 de agosto, tres días después fueron asesinados por Israel, antes de ser trasladados a la morgue del Hospital Al Aqsa en Deir al Balah, en el centro de Gaza.

En redes sociales ha circulado la publicación de la farmacista Jurmann Arfa, en la que celebró el nacimiento de sus gemelos, así como fotos de los pequeños y la imagen del afligido padre, quien sostenía los certificados.

Just days ago Dr. Jumann Arfa celebrated the birth of her twins & when her husband went to get birth certificates for their twin babies he came back to his babies and wife being MURDERED by an Israeli airstrike. THEY WERE NEWBORNS. Free Palestine???? pic.twitter.com/Pz3UcCfGpr