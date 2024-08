Ernesto se debilita a tormenta tropical tras tocar tierra en las Bermudas

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- El huracán Ernesto se debilitó a tormenta tropical el sábado por la tarde, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), luego de haber tocado tierra firme en el pequeño territorio atlántico de Bermudas en la madrugada.

Ernesto provocó fuertes lluvias y vientos, lo que obligó a los residentes a mantenerse resguardados. En tanto, la empresa eléctrica de Bermudas, BELCO, reportó que hasta el sábado por la tarde más de 26 mil clientes no tenían electricidad a causa de la tormenta.

Horas antes, el NHC emitió una alerta de fuertes vientos, marejada peligrosa e inundaciones costeras significativas. Ernesto podría arrojar entre 15 y 22 centímetros de lluvia en las Bermudas. “Estas precipitaciones podrían causar inundaciones repentinas posiblemente letales, especialmente en zonas bajas de la isla”, añadió el NHC.

Debido al gran tamaño del meteoro y a su lento avance, se pronostica que los vientos huracanados continúen hasta el sábado por la tarde y los de fuerza de tormenta tropical hasta bien entrado el domingo, dijo el gobierno de Bermudas. Ernesto avanzaba en dirección norte-noreste a 11 km/h.

El Servicio Meteorológico de Bermudas confirmó que el paso del ojo fue de las 5:30 a las 8:30 horas. El ojo se expandió mientras pasaba sobre las Bermudas y tenía vientos más ligeros de lo esperado.

“Queremos reiterar que la tormenta no ha terminado”, dijo Michael Weeks, ministro de Seguridad Nacional.

El ministro comentó que, actualmente, la Organización de Medidas de Emergencia está recibiendo evaluaciones de daños mientras los reportes realizados durante la noche llegan al grupo de operaciones. De momento no han recibido reportes de daños significativos.

El NHC reportó marejadas y corrientes de resaca potencialmente mortales en la costa este de Estados Unidos y dijo que llegarían a Canadá a lo largo del día. El centro de Ernesto se alejará lentamente de las Bermudas el sábado y pasará cerca del sureste de Terranova el lunes por la noche, de acuerdo con el centro.

Lana Morris, gerente de Edgehill Manor Guest House, en Bermudas, dijo que las condiciones son de calma, aunque el viento ha empezado a levantarse de nuevo.

“He hablado con mis huéspedes, me han dicho que todavía tienen electricidad, que tienen agua corriente y que están cómodos”.

Morris dijo que se ha estado comunicando con sus huéspedes por teléfono.

“No tienen internet, pero si la red no funciona, no funciona. Están a salvo y eso me alegra”.