Miles de venezolanos protestan alrededor del mundo por fraude electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este sábado 17 de agosto, miles de venezolanos tomaron las calles de varias ciudades en los siete continentes con el objetivo de protestar contra los resultados de los comicios pasados, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela –controlado por el chavismo–, diera por ganador al presidente Nicolás Maduro sin revelar las actas.

La oposición dio a conocer los carteles para la convocatoria en más de 100 ciudades alrededor del mundo, entre ellas, la Ciudad de México, donde se citó a realizar la movilización en el Monumento a la Revolución a las 11:00 horas. Además, se invitó a los venezolanos a imprimir sus actas de votación.

Al igual que en la capital mexicana, miles de venezolanos y habitantes locales se unieron a las manifestaciones para mostrar su apoyo, en las grandes y pequeñas ciudades.

From #Madagascar ???? #Africa I join the World Wide Protest demanding Respect for the will of the people of #Venezuela Wherever there is a Venezuelan, no matter how far, there is a voice defending #Democracy



The 28 of June #GanóVzla Ganó @EdmundoGU #YoSalíPorVzla and you ? ???? pic.twitter.com/8Xvu19hMQl — Nelson Dordelly Rosales, Ph.D/LL.D (@nelsondordelly) August 17, 2024