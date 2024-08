Biden aprueba plan nuclear secreto para hacer frente a China, Rusia y Corea del Norte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diario The New York Times dio a conocer que el presidente Joe Biden, quien pasó gran parte de su carrera política defendiendo la no proliferación nuclear, aprobó un plan estratégico nuclear secreto. El mandatario cambió el enfoque de Rusia a China debido al aumento en las reservas de armas nucleares de ese país.

La estrategia, llamada “Guía de empleo nuclear”, se edita cada cuatro años, pero Washington nunca anunció que Biden hubiera aprobado el plan, según el mismo medio estadunidense. El documento es altamente confidencial y sólo existen unas pocas copias impresas y distribuidas a algunos funcionarios de seguridad nacional y comandantes del Pentágono.

The New York Times detalló que, según el documento, Estados Unidos ahora se centrará en la expansión nuclear de China, además de prepararse contra posibles ataques nucleares coordinados de China, Rusia y Corea del Norte.

La inteligencia estadunidense estima que la fuerza nuclear del país asiático aumentará a mil ojivas en 2030 –aproximadamente la cantidad que Estados Unidos y Rusia han desplegado– y a mil 500 ojivas en 2035, el ritmo más rápido del mundo, una velocidad que supera a la anticipada por la unión americana.

Vipin Narang, profesor de seguridad nuclear del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y exfuncionario del Pentágono, dijo a principios de agosto que la guía tenía en cuenta “el aumento significativo del tamaño y la diversidad” del arsenal nuclear de China.

Aunque el enfoque haya cambiado, esto no deja de lado el objetivo histórico de Washington, Rusia, en especial por la creciente alianza entre Rusia y China y las armas convencionales que Corea del Norte e Irán están suministrando a Rusia para la guerra en Ucrania, según The New York Times.

Richard N. Haass, un alto exfuncionario del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de presidentes republicanos, dijo en una entrevista: “Estamos tratando con una Rusia radicalizada; la idea de que no se utilizarían armas nucleares en un conflicto convencional ya no es una suposición segura”.

En junio de este año, durante una reunión con periodistas, Vladimir Putin dijo que la doctrina nuclear rusa permite el uso de tales armas. "Por alguna razón, Occidente cree que Rusia nunca las usará", indicó el mandatario. "Si las acciones de alguien amenazan nuestra soberanía e integridad territorial, consideramos que podemos utilizar todos los medios a nuestra disposición. Esto no debe tomarse a la ligera ni superficialmente", según consignó Reuters.

Por otro lado, en el caso de Corea del Norte, funcionarios estadunidenses estiman que Kim Jong-Un tiene actualmente más de 60 armas nucleares y una buena y creciente relación con China y Rusia.

Hasta el momento, la aún vicepresidenta y candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris, no se ha pronunciado públicamente sobre los planes para disuadir la amenaza que representan los tres países.