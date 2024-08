Blinken asegura que Israel aceptó una "propuesta puente" para un cese el fuego en Gaza

(France 24).- El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog, en un nuevo intento de llegar a un acuerdo entre Hamás e Israel.

Tras la reunión, Blinken aseguró que Israel aceptó una propuesta de acuerdo -presentada por Washington- para un cese el fuego, propuesta sobre la que no dio detalles. En paralelo, la tensión en la región no cesa, con ataques israelíes a distintas partes de Gaza y fuego cruzado mortal entre Hezbolá y el Ejército de Israel en la jornada. En tanto, en Tel Aviv se produjo un ataque suicida reivindicado por Hamás, que amenazó con más atentados similares.

Netanyahu admite ante familiares de rehenes que no está seguro de lograr un acuerdo con Hamás

Nuevo viaje de Antony Blinken a Medio Oriente tras el comienzo de la guerra en Gaza. Este lunes 19 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente Isaac Herzog en Tel-Aviv para discutir un posible acuerdo con Hamás que incluya la liberación de rehenes y un alto el fuego en la Franja de Gaza.

En el más reciente esfuerzo de la diplomacia estadunidense, liderada por Blinken para conseguir una tregua en Gaza, el funcionario de la Casa Blanca aseguró este lunes que Netanyahu le confirmó que Israel aceptó una "propuesta de transición" presentada por Washington para llegar finalmente a un alto al fuego en los enfrentamientos.

Pero Blinken también reconoció que llegar a un acuerdo no será fácil. "Son temas complejos, pero también por eso tenemos negociadores expertos que están trabajando en esto. El primer ministro Netanyahu se comprometió a enviar a su equipo de expertos de alto nivel de regreso a Doha o a Egipto para tratar de completar este proceso", indicó el diplomático estadounidense.

Sin embargo, Blinken no detalló los puntos que conforman la "propuesta puente" ni si es diferente a las ya presentadas en el pasado. Y, sin dar mayores detalles, pasó la pelota al grupo palestino: "ahora le corresponde a Hamás hacer lo mismo".

Por su parte, el premier israelí aseguró que la reunión de hoy fue "positiva y se desarrolló con buen espíritu".

Al mismo tiempo, Blinken aseguró que las negociaciones en curso pueden ser la última oportunidad de alcanzar un acuerdo.

El secretario de Estado de Estados Unidos pidió el mayor cuidado por partes de los actores involucrados en este conflicto mientras se desarrollen estas negociaciones.

"También es el momento de asegurarse de que nadie da ningún paso que pueda hacer descarrilar este proceso (…) por eso estamos trabajando para asegurarnos de que no hay escalada, de que no hay provocaciones, de que no hay acciones que de alguna manera nos alejen de conseguir este acuerdo sobre la línea, o para el caso, escalar el conflicto a otros lugares y a mayor intensidad", dijo el jefe de la diplomacia estadunidense.