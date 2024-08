Inicia programa “Parole in Place” para indocumentados en EU ¿Quiénes pueden solicitarlo?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el 19 de agosto, la entrada en vigor el programa “Parole in Place” en Estados Unidos, dirigido a ciertos cónyuges no ciudadanos e hijastros no ciudadanos de ciudadanos estadunidenses, para que puedan obtener el permiso de permanencia temporal en ese país.

El permiso de permanencia temporal es parte del programa “Manteniendo a las Familias Unidas”, que tiene el objetivo de promover la unidad y la estabilidad de las familias, aumentar la prosperidad económica de las comunidades estadounidenses y reducir el impacto en los recursos del gobierno estadunidense en seguridad fronteriza.

La directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Ur M. Jaddou explicó que este proceso “creará una mayor eficacia en el sistema de inmigración, llevando a cabo verificaciones e investigaciones efectivas y centrándose en los no ciudadanos que contribuyen y tienen conexiones desde hace mucho tiempo dentro de las comunidades estadunidenses en todo el país”.

El USCIS informó que comenzará a aceptar inmediatamente las peticiones de personas elegibles para este proceso. Para ser elegibles, los no ciudadanos que son cónyuges de ciudadanos estadunidenses deben:

Estar presentes en Estados Unidos sin haber sido admitidos ni haber obtenido el permiso de permanencia temporal;

Haber estado físicamente presentes de manera continua en Estados Unidos desde al menos el 17 de junio de 2014 hasta la fecha de presentación de su petición;

Tener un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadunidense desde en o antes del 17 de junio de 2024;

No tener antecedentes penales que lo descualifiquen y que no se le considere una amenaza para la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad fronteriza; y

Presentar datos biométricos y someterse a las verificaciones de antecedentes requeridas y a investigaciones de seguridad nacional y seguridad pública.

Los no ciudadanos que son hijastros de ciudadanos estadunidenses deben:

Haber sido menores de 21 años de edad y solteros el 17 de junio de 2024;

Estar presentes en Estados Unidos sin haber sido admitidos ni haber recibido un permiso de permanencia temporal;

Haber estado físicamente presentes de manera continua en Estados Unidos desde al menos el 17 de junio de 2024 hasta la fecha de presentación de la solicitud;

Tener un padre o madre no ciudadano que contrajo un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense el 17 de junio de 2024 o antes y antes de que el hijastro cumpliera 18 años de edad;

No tener antecedentes penales que lo descualifiquen y que no se le considere una amenaza para la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad fronteriza; y

Presentar datos biométricos y someterse a las verificaciones de antecedentes requeridas y a investigaciones de seguridad nacional y seguridad pública.

Los solicitantes deben presentar en línea el Formulario I-131F, Solicitud de Permiso de Permanencia Temporal en el País para Ciertos No Ciudadanos Cónyuges e Hijastros de Ciudadanos Estadounidenses, después de crear una cuenta myUSCIS. La tarifa de presentación es de $580. No se aceptarán solicitudes de exención de pago de tarifas para el Formulario I-131F.

La solicitud se presenta en línea, en la sección de “Formularios”, de la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, donde se encuentra la solicitud I-131F, ahí mismo, los solicitantes podrán consultar las tarifas y todas las instrucciones para realizar el proceso. https://www.uscis.gov/es/i-131f

El USCIS advirtió que empleará procedimientos rigurosos para evaluar la evidencia presentada para respaldar la existencia de un matrimonio legalmente válido utilizando la capacitación y las prácticas existentes para identificar evidencia de fraude.

El DHS estimó que 500 mil cónyuges y 50 mil hijastros de ciudadanos estadunidenses podrían cumplir con los criterios de elegibilidad. Si se les concede el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, los beneficiarios podrían solicitar la residencia permanente legal sin salir del país, en caso de ser elegibles.