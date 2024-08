Arrestan en Arizona a un hombre que amenazó de muerte a Donald Trump

MADRID, (EUROPA PRESS). - Las fuerzas de seguridad del condado de Cochise, en el estado estadunidense de Arizona, anunciaron este jueves que arrestaron a un hombre de 66 años por presuntamente hacer amenazas de muerte contra el expresidente Donald Trump.

"Este individuo (Ronald Syvrud) ha sido detenido sin incidentes en el condado de Cochise. Agradecimos la información recibida y los increíbles esfuerzos de colaboración con todos nuestros socios de seguridad pública", reza un comunicado publicado en la red social Facebook.

Anteriormente, había pedido información sobre el sospechoso por "amenazas de muerte a un candidato presidencial", si bien también tenía orden de arresto pendientes por atropello, fuga y delito grave por no registrarse como delincuente sexual.

Trump visitó este jueves el condado de Cochise para pronunciar un discurso en la frontera entre Estados Unidos y México. El equipo del expresidente ha sido informado sobre la búsqueda de este hombre antes de que llegara a la frontera, según fuentes consultadas por la cadena de televisión CNN.

Al ser preguntado sobre estos hechos, Trump dijo que no sabía que las autoridades le estaban investigando, si bien no "estaba tan sorprendido". "He oído que es peligroso, pero también tengo un trabajo que hacer. (...) Probablemente quieran ocultármelo", ha declarado.

El Servicio Secreto comenzó a reforzar el equipo de seguridad de Trump y planeó rodear al expresidente con vidrios antibalas en los actos de campaña después de un intento de asesinato contra el magnate en su mitin el mes pasado en Butler, Pensilvania.