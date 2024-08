Investigan a capitán de superyate que se hundió frente a Sicilia

ROMA (AP).- Las autoridades en Italia colocaron bajo investigación al capitán del superyate que se hundió en medio de una tormenta frente a Sicilia la semana pasada, un hecho en que murieron siete personas, reportó el lunes la prensa italiana.

James Cutfield, un ciudadano neozelandés de 51 años de edad, está siendo investigado por posible homicidio en segundo grado y naufragio, reportaron diarios italianos.

Bajo las leyes italianas, estar bajo investigación no implica culpabilidad y no necesariamente lleva a cargos penales. Los fiscales en Termini Imerese no respondieron a mensajes en que se les pedía confirmar los reportes.

El sábado, el fiscal jefe Ambrogio Cartosio confirmó que inició una investigación, pero dijo que no ha identificado a un sospechoso. Comentó que su equipo considerará todo posible elemento de responsabilidad incluyendo del capitán, la tripulación, los individuos a cargo de supervisión y el fabricante del yate.

Cutfield estuvo entre 15 sobrevivientes del naufragio, en que murió el magnate de la tecnología británico Mike Lynch, su hija Hannah y otras cinco personas. El yate, un barco de 56 metros de eslora llamado Bayesian, se hundió cerca de Sicilia el lunes de la semana pasada.

Las autoridades se están enfocando en cómo un barco considerado indestructible por su fabricante, la compañía naviera italiana Perini Navi, se hundió mientras que un velero cercano salió prácticamente sin daño alguno.

Los fiscales dijeron que el hecho fue “extremadamente súbito” y que posiblemente se debió a un potente viento que descendió de la tormenta y se esparció rápidamente cuando tocó la superficie. La tripulación se salvó a excepción del chef, mientras que seis pasajeros quedaron atrapados en la cabina.