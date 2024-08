Irán ahorca públicamente a hombre que mató a un abogado con un rifle de caza

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Las autoridades en el centro de Irán ahorcaron públicamente el lunes a un hombre convicto de matar a tiros a un abogado, reportó la agencia de noticias oficial de la rama judicial del país.

El individuo, que no fue identificado, había sido convicto de matar a tiros al abogado con un rifle de caza frente a su esposa e hijo en la ciudad de Shahroud en agosto de 2021, indicó la agencia Mizan.new.

Fue el primer ahorcamiento público en Irán este año, según Iran Human Rights, un grupo basado en Oslo que rastrea las ejecuciones en el país. El director del grupo, Mahmoud Amiri Moghaddam, llamó a la comunidad internacional a condenar tales ejecuciones públicas.

#Iran state media have reported the public hanging of an unnamed man for the murder of a lawyer on a street in Shahroud. This is the first public execution in 2024.



Iran Human Rights warns about the return of public hangings to Iranian streets and urges the international…