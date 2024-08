¿Periodistas o espías? Una profesión perseguida en tiempos de guerra

RUSIA (France24).-Los países occidentales, liderados por Estados Unidos, y Rusia intercambiaron 26 prisioneros el jueves. Entre los liberados destacan tres periodistas: Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva y Pablo González. Todos acusados de ser espías y de recopilar información clave para la guerra en Ucrania. Una profesión utilizada históricamente para el espionaje, pero también, el blanco perfecto para acusar y detener a ciudadanos de países enemigos.

Militares, opositores políticos, activistas, artistas, profesores, hackers... Y, también, periodistas. Tres reporteros fueron liberados en el intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente. Habían sido acusados de espionaje y de difundir información falsa.

Evan Gershkovich, periodista del The Wall Street Journal, y Alsu Kurmasheva, periodista de Radio Free Europe / Radio Liberty, fueron encarcelados en Rusia. Pablo González, 'Pavel Rubtsov', colaborador de medios españoles como La Sexta o Público, estaba preso en Polonia.

Desde Ryszard Kapuscinski hasta Julian Assange, la lista de periodistas acusados de ser espías a lo largo de la historia es extensa. Trabajos con similitudes: cercanos al poder, en torno a la información y en medio de intereses geopolíticos. Por eso, su cooptación por parte de Estados, pero también las acusaciones infundidas.

A continuación conocemos lo que se sabe de los periodistas liberados:

Evan Gershkovich - The Wall Street Journal

491 días en prisión.

El 29 de marzo de 2023 el periodista estadounidense fue detenido en un restaurante de Ekaterimburgo (Rusia).

Hace unas semanas, el 19 de julio, recibía una condena de 16 años de prisión bajo un régimen carcelario estricto por cargos de espionaje, en un juicio a puerta cerrada. Se convertía en el primer corresponsal occidental condenado por espionaje en Rusia desde la Guerra Fría.

Gershkovich fue detenido cuando estaba realizando reportajes sobre Uralvagonzavod, una famosa fábrica de tanques. También quería conocer la visión de los ciudadanos rusos sobre el grupo de mercenarios Wagner.

Sin embargo, para la Fiscalía rusa, Gershkovich habría recopilado información secreta militar de la fábrica de tanques por órdenes de la CIA.

El periodista, The Wall Street Journal y las autoridades estadounidenses han estado negando las acusaciones y responsabilizan al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de haber utilizado al reportero como un activo en la negociación.

Evan Gershkovich llegó en 2022 a Moscú, con tan solo 31 años. Se sentía orgulloso por la posibilidad de acreditarse en una de las principales plazas periodísticas del mundo. Sus padres salieron de la Unión Soviética en los años 70: ellos le enseñaron ruso.

Ha sido uno de los casos más mediáticos y por el que la Casa Blanca ha recibido más presión para lograr su liberación. El presidente Joe Biden llegó a decir: "El periodismo no es un delito".

Alsu Kurmasheva - Radio Free Europe / Radio Liberty

288 días en prisión.

La periodista, de nacionalidad estadounidense y rusa, vivía en Praga, República Checa, trabajando para el medio financiado por el Congreso de EE. UU., Radio Free Europe / Radio Liberty.

El 20 de mayo de 2023 viajó a Rusia para cuidar de su madre. El 2 de junio pretendía regresar y, en el aeropuerto, fue retenida por no haber declarado la posesión del pasaporte estadounidense, como marca la ley rusa. Se le retiraron los documentos, fue multada y no pudo salir del país.

El 18 de octubre volvió a ser detenida por no haberse declarado como agente extranjera y haber estado recopilando información militar sensible. Entre las acusaciones: investigar sobre profesores de una universidad de Tartaristán que habían sido movilizados por el Ejército, así como la escritura del libro 'No a la guerra. 40 historias de rusos que se oponen a la invasión de Ucrania'.

Su juicio fue el 19 de julio, el mismo día que el de Evan Gershkovich. La condenaron a 6,5 años de prisión, acusada de haber difundido información falsa sobre el Ejército ruso. La audiencia se desarrolló en dos días y fue secreta.

Hay otros tres periodistas del mismo medio de comunicación detenidos en Belarús y Crimea. Radio Free Europe / Radio Liberty ha sido declarada por Rusia como un "agente extranjero" y una organización "indeseable".

Pablo González 'Pavel Rubtsov'- Periodista de medios de España

886 días en prisión.

El 26 de febrero de 2022, Pablo González apareció en el programa televisivo La Sexta Noche desde la estación de tren de Przemysl, en Polonia. Dos días después, el 28 de febrero, fue detenido cuando intentaba entrar a Ucrania. Le acusaban de ser "agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de la Federación Rusa". Desde entonces ha estado en aislamiento, en prisión preventiva y sin juicio.

Las imágenes de Pablo González siendo liberado y recibido por Vladimir Putin han causado sorpresa en España. Mientras unos dicen que el hecho de haber sido liberado demuestra sus labores de espionaje; otros señalan que se le han vulnerado sus derechos, tras más de dos años sin juicio y al estar detenido en una minúscula celda 23 horas del día, sin poder salir y sin comunicación exterior.

Los servicios secretos de Polonia capturaron al periodista ante la sospecha de haber realizado "operaciones en beneficio de Rusia, beneficiándose de su condición de periodista”, pero nunca presentaron cargos formales contra él. Pablo González nació en Moscú y en su pasaporte ruso aparece el nombre de Pavel Rubtsov.

Organizaciones como Reporteros sin Fronteras o Amnistía Internacional han denunciado las condiciones que sufría durante el encarcelamiento y han pedido información completa sobre los cargos. Sin embargo, desde el entorno de Pablo González han señalado que el Gobierno de España no ha hecho lo suficiente para defender a un ciudadano español.

