Preocupa a expertos avistamiento de delfín en el Río Támesis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un delfín fue avistado en el Río Támesis, en Londres, Inglaterra. Si bien no es extraño ver estos mamíferos marinos en el estuario de ese río, sí es extraño que aparezcan tan cerca del Mar del Norte.

El animal, quien ha sido llamado “Jo Jo” por niños, fue avistado por primera vez por Luke Denne, periodista del Centro del Clima del Reino Unido, avistó al animal mientras filmaba un artículo sobre la calidad del agua en el río Támesis.

Por su parte, Mary Tester, del equipo buzos de Rescate de Vida Marina, explicó que el mamífero es un adulto, pero se encontraba solo, lo que es poco usual, además de que se veía desorientado y letárgico, lo que ha preocupado aún más a los expertos, ya que eso no es lo usual en esos animales.

