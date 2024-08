¿Qué prohibiciones implica la nueva ley de los Talibanes?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 21 de agosto, el gobierno de Afganistán avaló la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, esta ley “está obligada a ordenar el bien y prohibir el mal” y está conformada por 35 artículos divididos en cuatro capítulos.

Este documento ratificado por el líder espiritual supremo Haibatulá Ajundzadá establece medidas severas para sus habitantes, a quienes les controlarán la forma de vestir, corte de cabello y la forma de movilidad en espacios públicos.

Las medidas más severas van dirigidas a las mujeres, a quienes se les prohibió utilizar ropa atractiva, ajustada o que revele la forma de su cuerpo, usar cosméticos o perfume, pues se busca evitar que se parezcan a las mujeres no musulmanas.

La prohibición más fuerte para el género femenino es la prohibición de la voz de la mujer en espacios públicos, por lo que tienen prohibido cantar, recitar o hablar frente a multitudes, ya que, consideran ese acto como una falta contra la modestia.

Los hombres también tendrán restricciones con esta nueva ley, ahora no podrán usar corbata ni cortarse la barba por debajo de la longitud de un puño, no pueden peinarse y no pueden ver o dirigirse a mujeres que no sean de su familia.

Respecto a la movilidad, las mujeres deberán viajar siempre acompañadas de un hombre, por lo que, en caso de no ser así, los conductores de autobuses se negarán a trasladar a mujeres que no vayan acompañadas.

Los ciudadanos que incumplan las normas se enfrentarán a sanciones que van de los “consejos, advertencias de castigo divino, amenazas verbales, confiscación de bienes, detención de una hora a tres días en cárceles públicas y cualquier otro castigo que se considere apropiado”.