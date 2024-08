El volcán Etna entra de nuevo en erupción (Videos)

MADRID (EUROPA PRESS).- El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia ha confirmado que el volcán Etna, en Sicilia, entró en erupción a las 2:56 horas de esta madrugada.

La erupción ha provocado fuentes de lava y una nube volcánica con la consiguiente lluvia de cenizas de lava y fragmentos piroclásticos en dirección este-sureste.

Acireale y Zafferana son las zonas más afectadas, donde se ha detectado ya una espesa capa de cenizas. Además, el aeropuerto de Catania está parcialmente operativo.

On Sunday, Mt. Etna erupted again for the 5th time this summer and this time sent ash plume 32,000 feet into the sky ??



(salvogiglio0/IG) pic.twitter.com/x1NIfmPf7y — Growing Up Italian (@GrowingUpItalia) August 5, 2024