Más mil “arrestos arbitrarios”, 40 desaparecidos y 22 muertos deja represión en Venezuela

BOGOTÁ (apro).- La represión del gobierno del presidente Nicolás Maduro contra los venezolanos que rechazan en redes sociales, en los medios de comunicación y en las calles el fraude electoral en los comicios del pasado 28 de julio ha dejado hasta este lunes mil 010 “arrestos arbitrarios”, 40 desaparecidos y 22 asesinados, informaron organizaciones sociales que monitorean la situación.

El vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, informó que entre los detenidos de manera arbitraria por los organismos de seguridad del régimen figuran 91 adolescentes.

La ONG Provea señaló por su parte en un comunicado que la cifra de opositores muertos por los organismos de seguridad y los paramilitares “colectivos” chavistas se elevó a 22 desde el pasado lunes 29 de julio, cuando miles de personas salieron a protestar contra el “fraude electoral” mediante el cual el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio e triunfo a Maduro.

Además, Provea registró al menos 40 casos de desapariciones forzadas en su mayoría hombres que fueron detenidos “ilegalmente” por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET-PNB) y de “colectivos”.

La ONG sostuvo que, además de los “colectivos” –encapuchados que se movilizan en caravanas de motos, con armas de fuego y amparados por la policía--, el régimen utiliza a efectivos la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes han participado en al menos dos casos de asesinatos de manifestantes.

“Los organismos de seguridad de Maduro están persiguiendo y reprimiendo a quienes protestas en redes sociales, a quienes marchan y a quienes denuncian el fraude de Maduro en los medios de comunicación”, señala la dirigente social de Petare, un barrio popular en Caracas, Gabriela González.

Dice que, “como nunca, son los pobres los que más están protestando, porque se sienten asfixiados por la situación social”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en un comunicado que la escalada represiva en Venezuela abarca una persecución a periodistas y trabajadores de la prensa.

“Estos actos incluyen bloqueos de medios, restricciones a la cobertura periodística, hostigamiento, amenazas de criminalización, violencia, y expulsión de corresponsales internacionales”, indicó.

Aunque el CNE ya proclamo a Maduro “presidente electo” para el periodo 2025-2031 es generalizado dentro y fuera de Venezuela el repudio a ese resultado, que no está sustentado en las actas de las mesas de votación, las cuales no han sido publicadas por el organismo chavista.

El cambio, las actas recopiladas por la oposición, las cuales han sido analizadas por fuentes independientes, le dan un triunfo holgado al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia señaló que el análisis del 73% de las actas arroja como resultado 6.3 millones de votos para el candidato opositor, un 67.2% del total, mientras que Maduro tiene 2.8 millones de votos, em 30.4%.

Una versión que cobra fuerza el Venezuela es que, ante la presión internacional y lo burdo del fraude, el régimen optará por declarar nula esa elección a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, y convocará a nuevos comicios en diciembre de este año, con el único propósito de desactivar la crisis política, ganar tiempo y reagruparse.

Rodríguez sostuvo que no solo basta apresar a los jóvenes que participaron en las manifestaciones, sino que la Fiscalía General debe ir contra los jefes.

“Tienen que ir presos también los jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron”, aseguró, y enseguida mencionó a Machado y a González Urrutia.

El jefe de campaña de Maduro recordó que Adolfo Hitler “casi acaba con la humanidad” y dijo que “con el fascismo no se puede tener contemplaciones, con el fascismo no se dialoga, con el fascismo no se transige, se le aplica la ley”.

En medio de las protestas contra “el fraude electoral” que se registraron el lunes, decenas de ciudadanos denunciado en las redes sociales que los responsables del vandalismo son “colectivos” chavistas --grupos paramilitares y parapolicacos que se movilizan encapuchados en caravanas de motocicletas--, los cuales han sido usados desde hace años por el régimen para amedrentar a la población.

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dijo a Proceso que la actuación de estos “colectivos” y de milicias armadas chavistas ha sido “sistemática”.

Sobre las protestas, González Urrutia dijo que el objetivo es alcanzar “un triunfo en paz” y que las manifestaciones “no contribuyen a ese objetivo”.

Reconoció que hay mucha indignación entre los venezolanos por el cúmulo de irregularidades en los comicios, “y lo comprendemos, pero tenemos que mantener la calma y la serenidad”.

La mañana de este martes, fue detenido en caracas por policías del régimen el dirigente opositor Freddy Superlano, quien había declarado el lunes que Maduro es “un chapucero (embustero), un primitivo y el hombre más repudiado de Venezuela”.

El fiscal general, el chavista Tarek William Saab, dijo que la autoridad será intolerante con los “manifestantes violentos” e informó que, hasta el momento, van 749 detenidos en las protestas.