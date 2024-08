Nicolás Maduro anuncia que rompe relaciones con... WhatsApp (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cargó este lunes contra la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp por estar siendo usada "para amenazar" al país y a simpatizantes y miembros del chavismo en el marco de las protestas opositoras para rechazar los resultados de las elecciones presidenciales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la victoria al mandatario.

"Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato. Ustedes se esconderán, pero la juventud va a ser irreversible", expresó Maduro durante un discurso pronunciado ante una multitud de manifestantes.

Ahora el dictador Nicolas Maduro dice que Whatsapp le entregó la lista de todos los venezolanos al narcotráfico colombiano. Les juro que no es una broma. Petro, Lula y López Obrador se están sacrificando políticamente al intentar sostener a este loco. pic.twitter.com/TX0THcRDq5

En ese sentido, afirmó que la aplicación está sirviendo para "amenazar a las y los jóvenes líderes populares, de calle, de comunidad, a la familia militar, policial y a toda Venezuela", razón por la que ha pedido un "retiro voluntario, progresivo y radical" de WhatsApp.

¡Si te he visto no me acuerdo! Estoy libre de #WhatsApp, el imperialismo tecnológico que ataca #Venezuela. pic.twitter.com/3CNnhIf0sk — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 6, 2024