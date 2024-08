Manifestantes de PETA interrumpen audiencia papal y le exigen que condene la tauromaquia

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Dos activistas del grupo de defensa de los derechos de los animales PETA interrumpieron el miércoles la audiencia general del papa Francisco, gritando y sosteniendo carteles contra la tauromaquia antes de ser desalojadas del salón Pablo VI.

Las dos llevaban camisetas que decían “dejen de bendecir corridas” y sostenían carteles con la frase “las corridas son pecado”. PETA ha pedido al papa que corte los lazos de la Iglesia católica con la tauromaquia y condene el “despreciable deporte sanguinario”.

Breaking: PETA activists arrested for storming the vatican, urging the pope to condemn bullfighting ?? pic.twitter.com/8eSSQS4OrG