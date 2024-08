Carles Puigdemont sacude el tablero político en España al anunciar su regreso del "exilio"

Su partido, el independentista Junts per Catalunya (JxCat), ha convocado un acto de recibimiento en Barcelona para mañana jueves, en las proximidades del Parlamento catalán, donde está previsto el debate de investidura de Illa como presidente regional.

En un vídeo de dos minutos difundido en redes sociales, Carles Puigdemont reitera su intención de regresar, tras casi siete años huido de la Justicia española, para asistir a la sesión en calidad de diputado de JxCat.

"He emprendido el viaje de retorno desde el exilio, convencido de que no hay ningún otro camino hacia la normalidad democrática que el fin de la represión política", señala.

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d’investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l’exili. pic.twitter.com/jcO5MA8czX