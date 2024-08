Hija de Elon Musk cuestiona que el millonario sea “paternal y cariñoso” tras acusaciones de transfobia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dueño de Tesla y X, Elon Musk se ha negado a reconocer la identidad de género de su hija mayor, Vivian Jenna Wilson, afirmó que ella había muerto y culpó de todo al “virus del progresismo”, pero su hija cuestiona esta “nueva imagen” de Musk quien ahora pretende retratarse como un “padre paternal y cariñoso”.

En un hilo de la red social –Threads competencia directa de X–, Vivian señaló que el millonario está “tratando de reconstruir su imagen”, mostrándose como un padre presente y cristiano, noción que ella está dispuesta a retar, según sus propias palabras.

“Entiendo que tu nuevo punto de vista es el de los ´valores occidentales/hombre de familia, eres adúltero en serie que no deja de mentir sobre sus propios hijos. No eres cristiano, hasta donde yo sé nunca has puesto un pie en una iglesia. No eres un ´bastión de la igualdad/progreso’. Llamaste al árabe ‘el idioma del enemigo’ cuando yo tenía 6 años, te han demandado por discriminación varias veces y eres de la Sudáfrica del apartheid”, sentenció Vivian. https://www.threads.net/@vivllainous/post/C-TZgkpymVr/?xmt=AQGzJNh0a6cnaIo0uhyQTR-CM6uT1CTv5wN11vFW3YJUgQ

Vivian también dijo que a su padre no le interesa el cambio climático y ha mentido sobre la “civilización multiplanetaria” porque Musk quiere “parecer el director ejecutivo de Ready Player One (una película de ciencia ficción)”.

Además, la mayor de los 12 hijos de Musk –con tres mujeres diferentes– hizo un breve señalamiento sobre los comentarios del sudafricano con respecto a la tasa de natalidad, ya que este dijo en 2022 que “el colapso poblacional, debido a las bajas tasas de natalidad, es un riesgo mucho mayor para la civilización que el calentamiento global”, pero no quiso ahondar más al respecto.

Population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

A finales de julio pasado, Vivian ya se había pronunciado con respecto a su padre en otro hilo de Threads, después de que se publicara una serie de videos de una entrevista que le dio al autor de ultra derecha, Jordan Peterson. Desde entonces, Musk ha sostenido peleas mediáticas con los presidentes Javier Milei, de Argentina, y Nicolás Maduro, de Venezuela.