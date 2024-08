Yahya Sinwar, nuevo líder de Hamás

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Hamás anunció a Yahya Sinwar como su nuevo presidente del Buró Político luego del asesinato de Ismail Haniyeh la semana pasada.

El martes 6 de agosto medios iraníes dieron a conocer el nombramiento de Yahya Sinwat como el nuevo “jefe del politburó” de Hamás, lanzando así, un fuerte mensaje a Israel.

El nuevo líder de Hamás, también conocido como “el carnicero de Khan Younis” es considerado el autor intelectual más importante en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel en donde murieron mil 200 personas y se tomaron 250 rehenes.

Su actividad con la organización lo ha convertido en uno de los dirigentes más buscados por autoridades norteamericanas, además de haber estado en prisión en 1982 y 1988, donde fue condenado a cuatro cadenas perpetuas.

Tras pasar más de dos décadas encarcelado en Israel, fue liberado en 2011 gracias al acuerdo “Lealtad de los libres” donde fueron liberados mil 27 presos palestinos y árabes a cambio de la liberación de un prisionero israelí.

En 1980 comenzó sus actividades armamentistas creando el brazo militar de Hamás, “Las Brigadas Qassam” y trabajando en la lucha para identificar a los sospechosos de colaborar con Israel.

El apodo de “El carnicero de Kahn Younis” se lo ganó después del asesinato de por lo menos 12 palestinos por razones políticas e interpretaciones religiosas del Corán distintas a las suyas.

En febrero de 2017 se convirtió en Jefe de la Franja de Gaza, título que mantuvo hasta el momento de su nuevo nombramiento como líder de Hamás.

Actualmente tiene 61 años, vive en La Franja de Gaza en un domicilio desconocido, se cree que vive en los túneles rodeado de rehenes para protegerse, nació en el campo de refugiados de Jan Yunis, ubicado al sur de gaza.

Su nombramiento generó revuelo en la comunidad internacional y expertos sobre geopolítica, quienes han expresado su preocupación y aseguran que el nombramiento podría implicar un retraso en las negociaciones de alto al fuego y ataques más frontales.

El ministro de relaciones exteriores de Israel declaró que la elección de Yahya Sinwar como líder de Hamás dejaba en claro que palestina está controlada por Irán y Hamás con la intención de establecer un frente terrorista.

