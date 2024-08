Estas son las fotos que presentó Fabiola Yáñez en su denuncia contra Alberto Fernández por violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fotografías que forman parte de las pruebas incluidas en la denuncia presentada por la exprimera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente de Argentina Alberto Fernández por violencia machista fueron difundidas, así como chats de conversaciones en los que Yáñez reclama a Fernández los golpes que le dio por tres días consecutivos.

Las imágenes fueron publicadas primero por Infobae y retomadas por el diario argentino La Nación. En una de ellas se aprecia a la exprimera dama mostrando los moretones en uno de sus brazos, cerca de la axila, y en otra se ve a Yáñez con un ojo morado.

Los golpes de Fernández

Según La Nación, las fotos se habrían filtrado del teléfono de María Cantero, secretaria privada de Fernández, y junto con las imágenes, chats en los que Yáñez le reprocha al expresidente argentino su actitud violenta.

En una conversación de WhatsApp con Fernández Yáñez le decía a Fernández: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

Yáñez golpeada

A ese mensaje, la respuesta del exmandatario argentino fue: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

La Nación compartió el contenido de los chats difundidos en los que Fernández le insiste a Yáñez ir a su encuentro.

-Fabiola Yáñez: Ya iré.

-Alberto Fernández: Me siento mal físicamente.

-Fabiola Yáñez: Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación.

-Alberto Fernández: Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení.

-Fabiola Yáñez: Me volvés a golpear. Estás loco.

-Alberto Fernández: Me siento mal.

-Fabiola Yáñez: Venís golpeándome hace tres días seguidos.

-Alberto Fernández: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal

-Fabiola Yáñez: Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste.

Tras la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia física y hostigamiento a Fernández se le impusieron medidas cautelares y no podrá salir del país mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El martes Yáñez interpuso una demanda penal por “los golpes y las amenazas” que presuntamente ha sufrido por parte de su expareja Alberto Fernández, según dijo el abogado de la víctima, Juan Pablo Fioribello, al canal local “La Nación+”.

La denuncia de Yáñez contra su expareja ocurrió en el contexto del hallazgo de unos mensajes entre la exprimera dama y María Cantero, secretaria privada de Fernández, en las que Yáñez da cuenta de agresiones en su contra, acompañadas de fotografías.

El material fue encontrado por el juez Julián Ercolini, quien investiga presuntos crímenes de corrupción cometidos durante el mandato de Fernández. El juez citó a Yáñez para notificarle sobre su descubrimiento por medio de una videoconferencia. En el momento, la otrora periodista optó por no presentar una denuncia, por lo que el acta donde constaban las pruebas fue archivada.

La denuncia por violencia de género fue presentada el martes ante el juez Julián Ercolini por supuestos actos de violencia física y psicológica que se mantienen hasta la actualidad. Luego de esa primera presentación, el magistrado ordenó de inmediato medidas de restricción contra el expresidente, quien reside en Buenos Aires, y que incluyen, entre otras, la prohibición a salir del país y reforzar la custodia de la denunciante. También se le impidió acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja y se le pidió cesar las intimidaciones hacia Yáñez.