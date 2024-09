Sujeto rocía con gasolina a dos mujeres y les prende fuego

DETROIT (AP) — Dos mujeres fueron hospitalizadas el lunes después de que un hombre presuntamente les arrojó gasolina y les prendió fuego en Detroit.

El ataque ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del lunes, informó WJBK-TV.

An investigation is underway after two women were doused with gasoline and set on fire after they arrived at work in Detroit on Monday morning. https://t.co/Xoo12Tepcz