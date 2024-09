Cuatro heridos en el metro en Brooklyn luego de que policías balean a hombre con un cuchillo (Video)

NUEVA YORK (AP) — Cuatro personas resultaron heridas el domingo en una estación del metro en Brooklyn cuando agentes policiales balearon a un hombre que los amenazaba con un cuchillo e inadvertidamente dispararon balas que alcanzaron a pasajeros, indicaron autoridades.

Las personas baleadas son dos transeúntes inocentes, uno de los agentes y el hombre con el cuchillo, al que la policía confrontó porque no había pagado su boleto, señalaron funcionarios.

Uno de los pasajeros, un hombre de 49 años, fue hospitalizado en estado de suma gravedad después de que una bala pasó a un vagón adyacente del metro y lo alcanzó en la cabeza.

En un video publicado por un pasajero es posible ver a otros pasajeros huyendo, a policías que corren para ayudar a los heridos y al agente lesionado percatándose repentinamente que también había recibido un balazo.

Brooklyn: Sutter Avenue & Van Sinderen Avenue, two police officers from the @NYPD73Pct, who were performing their duties on the elevated train platform, encountered a male jumping the turnstile. The officers caught up with the individual and gave him commands to stop, but the… pic.twitter.com/dLl6z8e0w5