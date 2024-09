Tormenta Boris cusa estragos en Europa Central; cifra de muerto asciende a 22

MADRID (EUROPA PRESS).- Al menos 22 personas han fallecido a consecuencia del paso de “Boris”, un temporal de lluvia que ha azotado en los últimos días el centro y este de Europa causando daños en varios países del continente y que se ha cobrado vidas en Austria, Polonia, República Checa y Rumanía.

El país que más fallecidos registra hasta el momento es Rumanía, donde siete personas han fallecido a causa de un temporal que ha motivado a las autoridades para declarar el estado de alerta en el condado de Galatsi y otras zonas sacudidas por “Boris”.

En algunas zonas se ha llegado a registrar hasta 170 milímetros de lluvia en apenas doce horas, lo que en el país suele ser lo acumulado tras varios meses, según detalla la prensa rumana. Más de cinco mil viviendas se han visto afectadas y se han dispuesto campamentos para albergar a los desplazados.

Por su parte, Austria suma este martes otros tres fallecidos, elevando el balance provisional a seis muertos a causa de “Boris”. La zona más afectada es el noreste del país, si bien las autoridades celebran ahora que la situación mejora "gradualmente" y el nivel de agua de los ríos ha comenzado a disminuir.

Otro de los países más sacudidos por el temporal es Polonia, que suma seis fallecidos y donde “Boris” ha provocado daños en diques y puentes. Las autoridades de Nysa ordenaron en la víspera la evacuación de la localidad y, este martes, vecinos junto con bomberos y militares han participado en las labores de reparación de un dique que, de quebrarse, provocaría la inundación del centro de la ciudad.

SHOCKING: This is how quickly floodwater built up in an area of Poland after Storm Boris.

When will world leaders WAKE UP and realise that extreme weather like this will only get worse until oil and gas giants are forced to stop drilling for fossil fuels driving climate change? pic.twitter.com/ZWNF0Ey7hc — Greenpeace Belgium (@greenpeace_be) September 17, 2024