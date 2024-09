“Aprendiz” de Dominique Pelicot, admite abuso similar a su propia esposa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jean-Pierre Marechal, de 63 años, admitió –durante el juicio– que copió el modus operandi de Dominique Pelicot para violar a su propia esposa, esto tras haber conocido al principal acusado de la violación en masa de Gisele Pelicot.

Este mes se dio a conocer el caso de Gisele Pelicot, una mujer francesa de 71 años de edad, quien fue drogada, violada y filmada durante los abusos por su esposo, Dominique, y más de 90 hombres, en un periodo de 10 años.

Durante la audiencia del miércoles 18 de septiembre, Marechal –uno de los acusados del abuso– dijo que conoció a Dominique en un sitio web, donde el señalado reclutaba hombres para drogar y violar a su esposa, Gisele. Marechal negó haber abusado de la víctima, en cambio, confesó que ofreció a su propia cónyuge para drogar, violar y filmar los actos junto con Dominique.

Marechal, de 63 años, se intentó justificar señalando que, tanto él como sus hermanas, sufrieron de abuso sexual por parte de su padre. Gisele Pelicot dijo que la explicación de Marechal sobre su infancia no justificaba para sus acciones. "He tenido traumas, pero no he cometido delitos", según consignó "CBC".

Asimismo, Marechal desvió su responsabilidad a Dominique. "Si no hubiera conocido al señor Pelicot, nunca habría cometido este acto. Me tranquilizó, como un primo".

Por su parte, Pelicot reconoció haber violado a la esposa de Marechal y dijo que lamentaba sus acciones. El abuso se llevó a cabo entre 2015 y 2020. Dominique fue filmado en al menos tres de las 12 agresiones contra la esposa de Marechal, quien no ha presentado alguna denuncia penal hasta el momento, según el medio local “Le Monde”.

El contacto entre Pelicot y Marechal se detuvo cuando, en junio de 2020, la esposa del último se despertó y encontró a Dominique en su habitación, ya que no estaba lo suficientemente drogada.