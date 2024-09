Inteligencia de EU advierte a Trump sobre planes de Irán para asesinarlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras dos intentos de homicidio –no relacionados–, la campaña del candidato a la presidencia estadunidense, Donald Trump, dio a conocer que la Oficina del director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) informó al republicano sobre amenazas reales y específicas de Irán de asesinarlo.

Por medio de un comunicado de prensa, ayer, el equipo de Trump explicó que los funcionarios de inteligencia identificaron ataques continuos y coordinados que, además, se han intensificado los últimos meses, con la intención de “avivar la discordia y socavar la confianza” en el proceso electoral, así como “desestabilizar y sembrar el caos en los Estados Unidos”.

"No se equivoquen, el régimen terrorista en Irán ama la debilidad de Kamala Harris y está aterrorizado por la fuerza y la determinación del presidente Trump. No permitirá que nada lo detenga ni se interponga en su camino para luchar por el pueblo estadounidense y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", declaró Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña trumpista.

“Todo el ejército de Estados Unidos está observando y esperando. Irán ya ha tomado medidas que no han funcionado, pero volverá a intentarlo. No es una buena situación para nadie”, dijo el expresidente en una publicación en su cuenta de X. “¡Un ataque a un expresidente es un deseo de muerte para el atacante!”, agregó.

Big threats on my life by Iran. The entire U.S. Military is watching and waiting. Moves were already made by Iran that didn’t work out, but they will try again. Not a good situation for anyone. I am surrounded by more men, guns, and weapons than I have ever seen before. Thank you…