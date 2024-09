Dan dos años de prisión a ecologistas que lanzaron sopa contra un Van Gogh; compañeros repiten las protesta

MADRID (EUROPA PRESS).- La Justicia británica condenó hoy a dos años de prisión a las dos activistas ecologistas de la organización Just Stop Oil que lanzaron sopa de tomate hace dos años contra el cuatro “Los Girasoles”, del pintor Vincent van Gogh, que se encuentra expuesto en la Galería Nacional de Londres.

Las activistas, Phoebe Plummer, de 23 años, y Anna Holland, de 22, recibieron el veredicto con una sonrisa y aceptaron “cualquier sentencia que tenga que venir", según indicaron fuentes cercanas al asunto al diario The Guardian.

