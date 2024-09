El huracán Helene deja al menos 25 muertos y cuatro millones de personas sin luz en EU (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (France24).- El huracán Helene, ahora degradado a tormenta tropical, devastó zonas del sureste de Estados Unidos y las autoridades trabajan a contrarreloj para ayudar a quienes se encuentran atrapados en sus casas. El presidente, Joe Biden, firmó una declaratoria de desastres para los estados de Florida, Georgia, Carolina del norte, Carolina del sur y Alabama.

Los desastres naturales vuelven a golpear con fuerza el sureste de Estados Unidos y en esta ocasión ha sido el huracán Helene el que se ha llevado la vida de al menos 25 personas, según las autoridades.

El fenómeno, que tocó tierra en Florida como huracán de categoría 4, trajo fuertes vientos y lluvias torrenciales y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) ya había calificado las condiciones de "potencialmente mortales".

Flash flood EMERGENCY continues for Hendersonville, North Carolina this morning as #Helene continues to dump rain. i-26 is flooded and closed in both directions, numerous cars submerged. Water has reached many homes as well in town. pic.twitter.com/T2FJhh4eg5