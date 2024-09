Helen arrastra casas, deja a personas atrapadas y sin luz; hay al menos 40 muertos en cuatro estados

CRAWFORDVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Equipos de emergencia se apresuraban el viernes a rescatar a personas atrapadas en sus viviendas inundadas tras la llegada a Florida de Helene como huracán de categoría 4, generando una enorme marejada ciclónica y dejando sin electricidad a millones de consumidores en varios estados. Al menos 40 personas han muerto en cuatro estados, según informes.

Según el conteo de la AP, los decesos ocurrieron en Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, dijo que aún había docenas de personas atrapadas en edificios dañados por Helene. Las autoridades "tienen dificultades para llegar a ciertos lugares", por lo que los equipos, armados con sierras eléctricas, "trabajaban para despejar los caminos", dijo Kemp en una conferencia de prensa.

El meteoro tocó tierra el jueves por la noche con vientos máximos sostenidos de 225 km/h (140 mph) en el área rural de Big Bend, que alberga poblados pesqueros y sitios vacacionales, en el sitio donde se unen la región de Panhandle y la península de Florida. Pero los daños se extendieron a cientos de kilómetros (millas) hacia el norte, con inundaciones en lugares tan lejanos como Carolina del Norte, donde un lago que se usó para filmar escenas de la película "Dirty Dancing" desbordó un embalse. Varios hospitales del sur de Georgia se quedaron sin electricidad, y uno en Tennessee fue cerrado.

The National Hurricane Center is now forecasting an "unsurvivable storm surge" of up to 20 feet from Hurricane Helene for the Big Bend of Florida. THIS is what that looks like... pic.twitter.com/acbUG3ceSb