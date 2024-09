En búsqueda de refugio: la nueva realidad de miles de libaneses por el fuego israelí

(France 24).- A medida que aumentan los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, también aumenta la cantidad de personas desplazadas en el Líbano. Sin embargo, en los últimos días, ante la intensificación de los ataques israelíes en el país de los cedros, la cifra es cada vez más mayor.

La Agencia para los Refugiados de la ONU informó este viernes 27 de septiembre que ya son más de 200 mil los desplazados internos en suelo libanés por el conflicto, desde octubre de 2023, la mitad de ellos en la última semana. El organismo también indicó que más de 30 mil personas han abandonado el país para dirigirse a la vecina Siria.

"El cohete cayó delante de mí. Me quedé en shock. No podía oír ni ver nada después de eso. Había polvo por todas partes (...) Tardé entre 12 y 15 horas en llegar a Beirut desde Aaitat (en el distrito de Tiro) debido a la congestión del tráfico", aseguró Feryal Mehsen, una mujer libanesa desplazada por segunda vez a causa del fuego israelí.

Mehsen está en una escuela que se convirtió en un refugio para desplazados en Beirut, la capital libanesa, luego de que el lunes 23 de septiembre ataques aéreos de Israel impactaran su casa en Seddiqine, al sur de Líbano. Se encuentra desplazada ahora en el mismo lugar en donde se refugió durante la guerra de julio de 2006 en el país.

“Cuando me desplazaron en ese momento, también estuve en esta habitación. Y ahora, cuando me desplazaron hoy, también me refugié en el mismo edificio, pero en la tercera habitación”, dijo Mehsen.