Testigos reportan primer bombardeo israelí en el centro de Beirut en casi un año de conflicto

JERUSALÉN (AP) — Testigos reportaron el primer ataque aéreo israelí en el centro de Beirut en casi un año de conflicto, horas después de que Israel atacara blancos en todo Líbano y matara a decenas de personas mientras Hezbollah sufría una serie de golpes letales contra su estructura de mando, incluida la muerte de su líder general, Hassan Nasrallah.

El ataque aéreo alcanzó un edificio residencial de varios pisos, según un periodista de The Associated Press presente en el lugar. En videos podían verse ambulancias y una multitud reunida bajo el edificio, donde el ataque parecía haber estado dirigido a un apartamento.

BREAKING: Israel bombed a residential building in the area of Cola, Central Beirut, Lebanon



This area is NOT in the suburbs. Israel is targeted the heart of the capital of Lebanon. pic.twitter.com/t8CwACE8RW