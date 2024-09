Trump afirma que Kamala Harris nació "discapacitada mental"

MADRID (EUROPA PRESS).- El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó que su principal rival, la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, nació "discapacitada mental".

El presidente "Joe Biden está discapacitado mental. Kamala nació así", afirmó Trump durante un acto de campaña en Prairie du Chien, Wisconsin. "Nació así", insistió entre las risas del público, según publica la prensa estadounidense.

"Y si lo piensan, solo una persona con discapacidad mental podría haber permitido que esto pasara en nuestro país. Cualquiera lo entiende", añadió en referencia a la entrada de inmigrantes de la que Trump responsabiliza a la Administración de Biden y Harris.

Good morning and Happy Sunday to everyone who agrees that trump calling Kamala Harris a “mentally disabled person” is an ugly projection, and will only push independents away from himself to Kamala.



He should be required to take a daily cognitive exam.pic.twitter.com/hMbdBYvrc7