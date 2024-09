Petro pide investigar la compra del software israelí Pegasus que supuestamente se usó para espiarlo

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió a la fiscalía el miércoles investigar la compra de un sofisticado software de espionaje de una empresa israelí que habría adquirido la policía colombiana en 2021 por 11 millones de dólares para espiarlo a él y a otros opositores.

Se trata del software Pegasus, de la firma NSO Group, que ha sido relacionado con el espionaje contra activistas de derechos humanos, periodistas y políticos, desde Arabia Saudí hasta México.

Petro, quien antes ha denunciado haber sido víctima de interceptación de sus comunicaciones cuando era opositor y después como candidato presidencial en 2022, sugirió que ese software fue utilizado para vigilar a la oposición de entonces, en referencia a su fuerza política.

Su denuncia fue transmitida en todo el país como una alocución presidencial en momentos en que se esperaba que se refiriera a la protesta de transportadores de carga por el alza del precio del diésel que se sostiene desde hace tres días y mantiene bloqueadas vías nacionales y accesos a ciudades principales.

"¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión, o en dos, desde oficinas estatales de la Dipol (Dirección de Inteligencia Policial) hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas... quizás durante meses, los del principal partido de oposición de entonces?", cuestionó el mandatario tras leer una carta que, según advirtió, era confidencial y sólo usada para fines de inteligencia.

El documento que leyó, pero no difundió a la prensa, habría sido una respuesta de la unidad de investigaciones financieras de Suiza a una solicitud de información de su par colombiana fechada en agosto de 2024. Según Petro, en la carta se advertía que era un contenido sensible que no podría ser difundido sin previo consentimiento de la autoridad de prohibición de lavado de dinero de Israel.

El mandatario aseguró que pasó por alto la prohibición porque rompió desde mayo las relaciones diplomáticas con Israel, debido a que considera que ese país está cometiendo un "genocidio" en Gaza.

En la carta se informa que la policía colombiana habría hecho en 2021 dos pagos en efectivo en un banco de Tel Aviv, cada uno por más de cinco millones de dólares, a la firma NSO Group que creó el software de espionaje.

"Ubiquémonos: es antes de las campañas que comienzan en octubre del 2021, tanto para Congreso como para consultas presidenciales, y estamos en medio del estallido social en Colombia", dijo Petro en referencia a las multitudinarias manifestaciones que se desarrollaron en contra del gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022).

"¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial.. para que esas interferencias no sean delito? ¿De dónde salió el dinero?", cuestionó Petro.

Petro pidió desde enero de 2023 una investigación por posibles interceptaciones ilegales a raíz de una investigación periodística, según la cual un grupo de oficiales con conocimientos en ciberinteligencia presuntamente penetraron su campaña presidencial durante el primer semestre de 2022. Fruto de esa presunta interceptación salieron a la luz en la prensa local videos de reuniones privadas de los estrategas de la campaña y Petro.

El miércoles Petro pidió a la fiscalía investigar y al jefe de la policía encontrar el software para garantizar que no haya más espionaje. También sugirió que de ser necesario vayan a Colombia "expertos internacionales" que ayuden en la investigación.

"La verdad tiene que aparecer y tenemos que llegar al fondo de ella", concluyó Petro.