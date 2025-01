Atropellamiento masivo en Nueva Orleans deja al menos 10 muertos y 30 heridos

ESTADOS UNIDOS (France24).- Testigos en Nueva Orleans describieron los momentos de horror y pánico cuando un vehículo embistió a una multitud en una de las icónicas calles de la ciudad, donde es tradición recibir el nuevo año.

El atropellamiento deja al menos diez muertos y 30 heridos.

“Cuando finalmente salimos del club, la Policía nos indicó por dónde debíamos caminar y nos dijo que saliéramos del lugar rápidamente. Vi algunos cadáveres que ni siquiera podían tapar y un montón de personas recibiendo primeros auxilios”, señaló el testigo Whit Davis a la cadena local 'CNN'.

El joven de 22 años describió con horror la escena luego de que un camión atropelló a una gran multitud en las calles de Nueva Orleans.

La agencia oficial de preparación para desastres de la ciudad emitió un comunicado en el que explica la emergencia que está atendiendo.

“El Distrito 8 está trabajando actualmente en un incidente con muchas víctimas que involucra a un vehículo que se estrelló contra una gran multitud en la calle Canal y Bourbon. Hay 30 pacientes heridos que han sido transportados por NOEMS (Servicios Médicos de Emergencia de Nueva Orleans) y diez muertos. Los socios de seguridad pública están respondiendo en el lugar”.

The New Orleans incident is "not a terrorist event" says FBI assistant special agent in charge, Aletha Duncan.



There have been "improvised explosive devices" found in the area, she adds.



The local mayor called it a "terrorist attack" moments before.https://t.co/lgEpBlrO0r pic.twitter.com/aauIieHNQp — Sky News (@SkyNews) January 1, 2025