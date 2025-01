Explota camioneta CyberTruck a las puertas de un hotel de Donald Trump en Las Vegas (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).– Una persona murió y siete más resultaron heridas por la explosión de una camioneta eléctrica CyberTruck, construida por la empresa Tesla del multimillonario Elon Musk, en el acceso al Hotel International Trump de Las Vegas.

La policía de Las Vegas informó que la explosión ocurrió en la zona del valet parking del hotel sobre las 8:40 de la mañana de este miércoles.

La víctima mortal estaba dentro del vehículo, explicó el sheriff Kevin McMahill, citado por la filial en la zona de la cadena NBC.

"Estamos investigando el incendio de un vehículo en la entrada de las Torres Trump. El fuego está sofocado. Por favor, eviten la zona", publicó la policía en su cuenta en X. El fuego fue apagado por bomberos del condado de Clark.

Elon Musk escribió en su red social X que “todo el equipo directivo de Tesla está investigando este asunto en estos momentos” y adelantó que publicará información tan pronto como sepan algo.

“Nunca hemos visto nada parecido”, agregó el multimillonario, uno de los principales patrocinadores de la candidatura presidencial de Donald Trump.

Eric Trump, uno de los hijos de Donald Trump, dueño del hotel y presidente electo de Estados Unidos, manifestó su agradecimiento a los servicios de emergencia por la reacción ante este incidente en un mensaje publicado en X.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025