Trump y Obama se muestran risueños en el funeral de Jimmy Carter (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró sonriente y conversador con el expresidente Barack Obama (2009-2017) durante el funeral de Estado del exmandatario Jimmy Carter (1977-1981), fallecido a los 100 años.

Trump, que se convertirá nuevamente en presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero, acudió al funeral de Estado de Carter, que tuvo lugar en la Catedral Nacional de Washington.

También acudieron el presidente saliente, Joe Biden, y todos los exgobernantes del país vivos: el demócrata Barack Obama (2009-2017), el demócrata Bill Clinton (1993-2001) y el republicano George W. Bush (2001-2009).

Uno de los momentos que más atención recibió fue antes de que empezara la misa, cuando Trump y Obama, que pertenecen a grupos políticos opuestos y defienden causas muy distintas, se sentaron juntos y estuvieron hablando e incluso compartiendo algunas risas.

Not even Obama can resist Trump’s sex appeal. pic.twitter.com/fm3WdNcF2U

Otro de los momentos del funeral que generaba grandes expectativas era el reencuentro entre Trump y Harris, los dos candidatos de las elecciones del pasado 5 de noviembre.

Sin embargo, este no se cumplió, ya que Harris, quien llegó acompañada por el segundo caballero, Douglas Emhoff, entró directamente a su asiento y no saludó a ninguno de los mandatarios presentes, ni siquiera a Obama, de su mismo partido y con quien mantiene una relación de amistad desde hace años.

Esta fue la primera vez que Harris y Trump coincidieron en público tras las elecciones.

obama being messy, trump can’t stop starring at kamala, melania mad af, the bushes having front row seat to the tea this is cinema! pic.twitter.com/mCS7Y1p61t — michelle pfizer (@arshdhillonk) January 10, 2025