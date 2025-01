Activistas climáticos vandalizan la tumba de Darwin en la abadía de Westminster en Londres (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- Una pareja de activistas climáticas vandalizaron este lunes la tumba del científico británico Charles Darwin en la londinense abadía de Westiminster como forma de protesta por el calentamiento global, en concreto por el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de París, que fija un máximo de 1.5ºC en el aumento de la temperatura global.

Las dos activistas, ataviadas con camisetas blancas de la organización Just Stop Oil han escrito con pintura naranja '1.5 está muerto', en alusión al citado compromiso alcanzado en el Acuerdo de París, según publicó la propia organización en su perfil oficial en redes sociales.

Ambas activistas han sido identificadas como Alyson Lee y Di Bligh, de 66 y 77 años, respectivamente. Bligh, una antigua directora ejecutiva del ayuntamiento de Reading, denunció que el pasado año 2024 fue el más caluroso de la historia y llamó a actuar frente a "las corporaciones y los multimillonarios" advirtiendo de que si no, "la humanidad no podrá adaptarse a lo que se avecina".

Además, recuperó unas palabras atribuidas a Darwin para aseverar que no es la especie más fuerte ni más inteligente la que sobrevive, sino "la que se adapta mejor al cambio, la que vive con los medios a su alcance y coopera contra las amenazas comunes", según informaciones del diario británico 'The Telegraph'.

Desde hace meses, algunos de los principales grupos ecologistas han llevado a cabo actuaciones en Europa para protestar en contra de las políticas ambientales. Las protestas han ido desde el bloqueo de carreteras hasta la vandalización de obras de arte o monumentos.

?? BREAKING: JUST STOP OIL PAINT CHARLES DARWIN'S GRAVE



?? This action follows the news on Friday that the world has smashed through the "safe" 1.5 degrees of warming limit agreed by world leaders.



?? 1.5 is dead. What will you do next? https://t.co/2pIZ8Kl0DF pic.twitter.com/MaHEfCqHIE