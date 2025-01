El perrito Oreo sobrevivió a los incendios en California y logró reencontrarse con su dueño (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La historia de Oreo, un perrito que se reencontró con su dueño cinco días después del incendio que destruyó Pacific Palisades en Los Ángeles, California, se volvió viral en internet.

En varias redes sociales circuló el video del emotivo reencuentro entre Oreo y su dueño, Casey Colvin, quién grita emocionado mientras carga y abraza a su mejor amigo peludo, que rescató de las calles y adoptó. Esto tuvo lugar el domingo 12 de enero.

HEARTWARMING — A California man who lost his home in the Palisades fire finds his dog Oreo is alive after 5 days in rubble.



