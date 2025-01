Hegseth, nominado de Trump para secretario de Defensa, enfrenta prueba en audiencia de confirmación

WASHINGTON (AP) — El elegido por el presidente electo Donald Trump para secretario de Defensa, Pete Hegseth, se describe a sí mismo como un “agente de cambio” de cara a una audiencia de confirmación potencialmente explosiva el martes, mientras los senadores cuestionan si el excombatiente y presentador de programas de noticias en televisión está capacitado para liderar las fuerzas armadas Estados Unidos.

La experiencia previa de Hegseth en la Guardia Nacional del Ejército es ampliamente vista como una ventaja para el cargo, pero también trae consigo un historial preocupante de declaraciones y acciones pasadas, incluidas acusaciones de agresión sexual, consumo excesivo de alcohol y opiniones despectivas sobre las mujeres en roles de combate militar, las minorías y los generales “woke”. Ha prometido no beber alcohol si es confirmado para liderar el Pentágono.

“Es hora de darle el timón a alguien con polvo en sus botas. Un agente de cambio”, dirá Hegseth a los senadores en declaraciones preparadas de su declaración inicial obtenidas por The Associated Press.

Está entre los nominados más vulnerables del gabinete de Trump, pero los aliados republicanos están determinados a convertir a Hegseth en un símbolo del apoyo a Trump. Grupos externos, incluidos aquellos alineados con la Heritage Foundation, están llevando a cabo costosas campañas para apoyar la candidatura de Hegseth.

“Será desgarrado. Será menospreciado. Se hablará de él”, dijo el senador republicano Tommy Tuberville en un evento con exsoldados que apoyan al nominado. “Pero vamos a llevarlo hasta la meta”.

La audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado es el inicio de una semana en que los senadores examinarán los nominados de Trump para más de una docena de posiciones administrativas superiores. El Senado, liderado por los republicanos, se apresura a tener algunos de los elegidos de Trump listos para ser confirmados tan pronto como el día de la inauguración, el 20 de enero, a pesar de la posible oposición de algunos desde ambos lados del pasillo.

“Vamos a desgastarlos”, dijo el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, en Fox News Channel.

Hegseth enfrenta quizás el camino más difícil hacia la confirmación. Se verá obligado a enfrentar acusaciones de agresión sexual, que ha negado, y sus propios comentarios que están lejos de la política acostumbrada aunque cuenta con el apoyo de algunos grupos de veteranos que dicen que sus indiscreciones pasadas no son tan importantes como su enfoque en mejorar la preparación militar para luchar.

Y Hegseth tendrá que responder por sus comentarios de que las mujeres no deberíanestar en roles de combate, aunque ha suavizado su opinión en días recientes. Dos excombatientes, la republicana Joni Ernst de Iowa y la demócrata Tammy Duckworth de Illinois, están entre quienes lo interrogarán.

“Puede intentar retractarse de sus comentarios sobre las mujeres en combate todo lo que quiera, pero sabemos lo que piensa, ¿verdad?”, dijo Duckworth, una veterana de la guerra de Irak que perdió sus piernas y el uso parcial de su brazo derecho cuando el helicóptero Black Hawk que pilotaba en la Guardia Nacional del Ejército fue derribado. “Es la persona menos calificada que jamás se haya nominado para secretario de defensa”.

Muchos senadores aún no se han reunido con Hegseth y la mayoría no tiene acceso a su verificación de antecedentes del FBI, ya que solo los líderes del comité están informados de ello. La verificación de antecedentes sobre Hegseth no pareció producir nueva información más allá de lo que ya está en el dominio público sobre él, según una persona familiarizada con la situación que insistió en el anonimato para discutirlo.

En muchos sentidos, se espera que la audiencia de Hegseth siga la plantilla establecida durante el primer mandato de Trump, cuando uno de sus escogidos para la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, fue sometido a un intenso escrutinio por acusaciones de agresión sexual de su adolescencia pero finalmente fue confirmado al alto tribunal.

Kavanaugh luchó vigorosamente durante una audiencia volcánica en 2018, retratando las acusaciones de agresión sexual contra él como una campaña de desprestigio por parte de legisladores liberales y grupos externos opuestos a su historial judicial.

Preguntado por consejos para Hegseth, el senador republicano John Cornyn se refirió a ese ejemplo anterior.

“Vuelve y mira los videos de las audiencias de Kavanaugh, te darán una idea”, dijo.

Hegseth era prácticamente desconocido en el Capitolio cuando Trump lo eligió para el principal puesto del Pentágono.

Co-presentador del programa “Fox & Friends Weekend” de Fox News Channel, había sido colaborador de ese canal desde 2014 y aparentemente llamó la atención del presidente electo, quien es un ávido consumidor de televisión y del canal de noticias, en particular.

Hegseth, de 44 años, asistió a la Universidad de Princeton y sirvió en la Guardia Nacional del Ejército desde 2002 hasta 2021, desplegándose en Irak en 2005 y en Afganistán en 2011 y ganando dos Estrellas de Bronce. Pero carece de experiencia militar y de seguridad nacional de alto nivel.

En 2017, una mujer le dijo a la policía que Hegseth la había agredido sexualmente, según un informe detallado recientemente hecho público. Hegseth ha negado cualquier delito y le dijo a la policía en ese momento que el encuentro en un evento de mujeres republicanas en California fue consensuado. Más tarde pagó a la mujer un acuerdo confidencial para evitar una posible demanda.

Hegseth también fue objeto de escrutinio en medio de informes de consumo excesivo de alcohol cuando trabajaba en una organización de veteranos. Pero a medida que comenzó a reunirse en privado con senadores antes de la audiencia, prometió que no bebería si era confirmado para el cargo.

Si se confirma, Hegseth tomaría el control de un ejército que maneja una serie de crisis en el escenario global y desafíos domésticos en reclutamiento militar, retención y financiamiento continuo.

Además de ser un asesor clave de seguridad nacional para el presidente, el secretario de Defensa supervisa una organización masiva, con casi 2,1 millones de miembros del servicio, aproximadamente 780.000 civiles y un presupuesto de aproximadamente 850.000 millones.

El secretario es responsable de decenas de miles de tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero y en el mar, incluidas en zonas de combate donde enfrentan ataques, como en Siria e Irak y en las aguas alrededor de Yemen. El secretario hace todas las recomendaciones finales al presidente sobre qué unidades se despliegan, dónde van y cuánto tiempo se quedan.

El trabajo principal del secretario es asegurarse de que el ejército estadounidense esté listo, entrenado y equipado para responder a cualquier llamado. Pero también debe asegurarse de que las tropas estadounidenses estén seguras y protegidas en casa, con vivienda adecuada, atención médica, salario y apoyo para programas que tratan el suicidio, la agresión sexual y las estafas financieras.

Los jefes del Pentágono también viajan rutinariamente por todo el mundo, reuniéndose con líderes internacionales en una amplia gama de temas de seguridad, incluida la ayuda militar estadounidense, el apoyo antiterrorista, la presencia de tropas y la construcción de coaliciones globales. Y juegan un papel clave en la OTAN como un socio crítico para los aliados en la región.