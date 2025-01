Michelle Obama no asistirá a la investidura de Donald Trump

MADRID (EUROPA PRESS).- La ex primera dama estadunidense Michelle Obama no asistirá a la investidura del presidente electo, Donald Trump, fijada para el próximo lunes frente a la Casa Blanca, según informó su equipo de prensa en un escueto comunicado en el que no brinda más detalles.

"Está confirmado que el expresidente Barack Obama asistirá a la 60ª ceremonia de investidura. La ex primera dama Michelle Obama no asistirá a la próxima ceremonia de investidura", reza el citado escrito, según recoge la cadena estadunidense de noticias NBC News.

Michelle Obama sí participó en 2017 en la primera investidura de Trump, así como cuatro años más tarde en la del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En 2023 reconoció en su podcast The Light que el acto de Trump no fue de su agrado y "no estaba de buen humor".

La ausencia de la ex primera dama se producirá apenas diez días después de que tampoco participara en el funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter, donde sí estuvieron presentes su marido y el resto de expresidentes vivos acompañados de sus parejas.