Mujer denuncia haber sido estafada por persona que pretendía ser Brad Pitt

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una mujer francesa de 53 años, llamada Anne, presentó una denuncia tras ser estafada con 830 mil euros por una persona que pretendió ser Brad Pitt en redes sociales durante un año y medio.

De acuerdo con la prensa francesa el timador habría recibido 830 mil euros por parte de Anne, con el argumento de que tenía que operarse para curarse de un cáncer en los riñones y que no tenía acceso a sus cuentas bancarias por culpa del complicado divorcio con Angelina Jolie.

Anne hizo público su testimonio en un programa del canal TF1, en el que aseguró que se había enamorado de la persona con la que conversaba en internet, y que fingía ser el famoso actor. Cuando comenzó a hablar con él y entabló esa relación a distancia, la mujer pasaba por un momento difícil con su entonces marido, con quien tiene una hija.

El estafador, quien abordó a Anne en Instagram, en febrero de 2023, publicaba fotos modificadas de la estrella de Hollywood en diferentes situaciones cotidianas e incluso le envió un vídeo generado por la inteligencia artificial (IA).

A French woman reportedly divorced her millionaire husband then was scammed out of $850k by a fake Brad Pitt.



The scammer used AI-generated photos and claimed he was undergoing cancer treatment and couldn’t access his money due to his divorce. She realized the truth upon seeing… pic.twitter.com/cG5KFa6ojr