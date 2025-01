Cuba excarcelará a 553 personas condenadas por diversos delitos

LA HABANA (AP) .- El gobierno cubano excarcelará a 553 personas condenadas por diversos delitos, anunció el presidente Miguel Díaz-Canel en una carta dirigida al papa Francisco en el marco del Jubileo 2025, según un comunicado de la Cancillería del martes.

“Las liberaciones se llevan a cabo sobre la base de un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación y como parte de la naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba”, expresó el comunicado. “Estas personas recibirán sus respectivos beneficios gradualmente”.

La nota oficial no especificó si dichas personas formaban parte del grupo que fue encarcelado tras una serie de protestas en julio de 2021 o si contemplaba casos humanitarios por los que la Iglesia siempre aboga.

En una declaración enviada a “The Associated Press”, la organización no gubernamental Justicia 11J que monitorea los arrestos de manifestantes indicó que no tenía reportes de que personas de ese grupo hubieran sido notificadas de una pronta salida.

“No tenemos confirmación sobre alguna excarcelación de personas privadas de libertad por razones políticas”, expresó Justicia 11J. “Hemos contactado a familiares que declaran no tener conocimiento sobre este anunciado proceso”.

Aunque inusual, no es la primera vez que la Iglesia católica interviene en mediaciones de esta naturaleza. A finales de la década pasada, se dispuso la liberación y salida del país de decenas de opositores que habían sido encarcelados y juzgados en una redada en 2003.

El anuncio del gobierno cubano se produjo el mismo día en que la administración del presidente saliente de Estados Unidos Joe Biden indicó que excluirá a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una clasificación que ocasiona duras sanciones en el sistema financiero de la nación caribeña limitándole las operaciones de comercio exterior y el abastecimiento.

Aunque desde la Casa Blanca se vinculó la excarcelación de presos con la retirada de Cuba de la lista, como parte de un acuerdo facilitador de la Iglesia Católica, las autoridades cubanas abordaron el tema desde un enfoque que desconectaba ambos asuntos, según el presidente Miguel Díaz-Canel.

“Como es práctica habitual en nuestro ordenamiento legal, tomamos la decisión unilateral y soberana de otorgar la libertad a 553 personas sancionadas por delitos diversos”, expresó el mandatario en su cuenta de X, resaltando las “relaciones fluidas y estrechas con el Estado Vaticano” y el gesto hacia el Jubileo.

Los católicos consideran el Jubileo como un año especial de renovación espiritual a través de la reconciliación y el perdón de los pecados.

En cuanto a la decisión cubana sobre las liberaciones, la nota oficial de la Cancillería recordó que Díaz-Canel realizó una visita al Vaticano en junio de 2023, que fue precedida por otra de su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en 2022.

El comunicado mencionó además que entre 2022 y 2023 se excarceló “con distintas modalidades” a unas 10 mil personas.

Cuba no reconoce como presos políticos a un conjunto de personas que fueron mayoritariamente detenidas en una serie de protestas en julio de 2021 en medio de la crisis económica, las primeras manifestaciones antigubernamentales en décadas y cuyo enfrentamiento por parte de la autoridad fue internacionalmente criticado por otros gobiernos y organizaciones.

Nunca se supo la cantidad de personas detenidas entonces —algunos actos terminaron en vandalismo— pero en enero de 2022, la Fiscalía General de la República indicó que había 790 personas investigadas y procesadas judicialmente en relación con esas protestas por delitos de diversa gravedad, desde sabotaje hasta desórdenes públicos y atentados.

En noviembre de 2024, la Organización no Gubernamental Justicia 11J confirmó que 554 ciudadanos permanecen recluidos en relación con las manifestaciones de 2021. Protestas menores agregaron más arrestos entre en 2022 y 2024.

En otros antecedentes de liberaciones en diciembre de 2011, el entonces presidente Raúl Castro anunció el indulto de unos 2 mil 900 presos sobre todo ancianos, personas enfermas o jóvenes con buena conducta de manera humanitaria y como un gesto a la visita del Papa Benedicto XVI a la isla que realizaría al año siguiente. Otros 3 mil 500 recibieron igual beneficio en septiembre de 2015 antes de la llegada de Francisco.