Candidata de Trump a fiscal apoya que se nombre a cárteles como organizaciones terroristas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Pam Bondi, candidata a fiscal general del presidente electo Donald Trump, dijo estar de acuerdo con que se designe a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Bondi, quien fue integrante del equipo de campaña del magnate, compareció ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, que valora su nominación para ser la próxima titular del Departamento de Justicia.

La nominada de Trump fue procuradora general del estado de Florida.

Durante la audiencia, el senador republicano Lindsey Graham preguntó a Bondi si está de acuerdo con que ciertos cárteles de la droga en México sean considerados organizaciones terroristas extranjeras”.

GRAHAM: Do you support making certain drug cartels in Mexico foreign terrorist organizations?



BONDI: They are a grave and violent threat to our country. Yes. pic.twitter.com/FXNeFnQkyK