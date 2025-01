Explosión de un camión cisterna deja más de 50 muertos en Nigeria (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- Más de 50 personas murieron por la explosión de un camión cisterna en el estado nigeriano de Níger, en el centro del país, según confirmaron este sábado responsables de la Dirección de Tráfico.

El comandante del Departamento Federal de Seguridad Vial, Kumar Tsukwam, confirmó a la agencia estatal de noticias NNA que la explosión ocurrió sobre las 09:00 de esta mañana, cuando decenas de personas se habían aglutinado en torno a un camión que estaba perdiendo combustible tras un accidente en una carretera de la zona local de Suleja.

En declaraciones recogidas por el diario nigeriano Punch, el director de la Agencia Estatal para la Gestión de Emergencias, Abdullahi Baba-Arah, precisó que la detonación ocurrió posiblemente por una chispa en el momento del trasvase del combustible del camión siniestrado a otro camión cisterna.

La onda expansiva y la llamarada resultante de la explosión alcanzaron de lleno a la multitud arremolinada en torno al vehículo, en un suceso que ha ocurrido en otras ocasiones en el país africano, donde la gasolina es un bien extraordinariamente valioso.

“Más de 50 personas han muerto en este tráfico incidente", confirmó el responsable de Tráfico.

??????FUEL TANKER EXPLODES IN NIGERIA, KILLING AT LEAST 60



A petrol tanker overturned in Niger state, spilling fuel that ignited in a massive explosion, killing at least 60 people and injuring many more.



Most victims were impoverished locals who rushed to scoop up the spilled… pic.twitter.com/X20zd7DxTB