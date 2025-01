Países latinoamericanos exigen respeto a derecho internacional ante amenaza de deportaciones masivas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) .- Diez países de Latinoamérica y el Caribe hicieron el viernes un llamado a sus vecinos del continente a actuar con apego al Derecho internacional ante las posibles deportaciones masivas que podría iniciar Donald Trump, una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos, el próximo lunes.

Los cancilleres y representantes de México, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Venezuela y Belice acordaron ese pronunciamiento en una declaración conjunta, tras un encuentro cerrado de dos días donde se evaluó el fenómeno migratorio y los escenarios que se avecinan.

En el documento final, los diez participantes en la reunión sobre “Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente” hicieron un llamado a todos sus vecinos a “conducirse con apego al Derecho internacional, a los derechos humanos y a las propias legislaciones internas en la gestión de la movilidad humana con un enfoque humanista, particularmente ante la amenaza de deportaciones masivas”.

No hicieron ninguna mención ni a Trump ni a Estados Unidos.

Aunque México informó que el viceministro costarricense de Asuntos Multilaterales, Alejandro Solano, participó de manera híbrida en la reunión, en la declaración final no se incluyó a Costa Rica. La AP solicitó comentarios a la Cancillería sobre por qué Costa Rica no aparecía en el documento final, pero no hubo respuesta al momento.

Asimismo, se comprometieron a intensificar la cooperación intergubernamental; el intercambio de información; las “buenas prácticas” en material consular; la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes y a rechazar “su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio”.

“Reafirmamos que todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables, y que todos los Estados están obligados a respetarlos, protegerlos”, refiere la declaración.

De igual forma, expresaron su rechazo a las “medidas coercitivas unilaterales” asegurando que “afectan negativamente a poblaciones enteras y, en mayor medida, a las personas y comunidades más vulnerables”, e instaron a su levantamiento.

La reunión fue encabezada por el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y su par hondureño, Eduardo Enrique Reina, en la capital mexicana, y contó con la participación de manera virtual de los cancilleres de Colombia, Cuba, Guatemala, Haití y Venezuela. En el encuentro también intervinieron de manera híbrida los viceministros de Brasil, Belice y Costa Rica y la jefa de delegación de El Salvador.

La mayor parte de los migrantes que atraviesan el territorio mexicano en su ruta hacia Estados Unidos provienen de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba y Haití, entre otros.

Ante los representantes de los diez gobiernos, de la Fuente admitió que “se avecinan cambios importantes” en uno de los principales países de destino de los migrantes en el hemisferio y planteó que es necesario estar “lo mejor preparados posible para poder afrontar los nuevos desafíos” y hacerlo de manera conjunta.

El canciller mexicano informó que, por instrucciones de la mandataria Claudia Sheinbaum, “se van a ampliar” los programas que la Agencia Mexicana para la Cooperación y Desarrollo (Amexcid) mantiene con algunos países de la región y se buscará “incrementar otros espacios en los que podamos impulsarlos”, pero no ofreció detalles.

Desde hace varios años, México mantiene más de una veintena de proyectos de cooperación en los países emisores de migrantes como Honduras, Colombia, Venezuela, Haití, El Salvador, Costa Rica, Belice, Panamá y Guatemala.

La Amexcid destinó el año pasado unos 108.3 millones de dólares a programas de cooperación regional como parte de la política promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para atender las causas estructurales que llevan a miles de personas a dejar sus hogares y migrar.

Sheinbaum ratificó el viernes el respaldo a la política de su predecesor y reiteró el mensaje a Estados Unidos sobre la relevancia de colaborar con los países de la región para que puedan atender a sus connacionales y evitar la migración.

La mandataria también resaltó la importancia del encuentro de cancilleres y representantes de los once países y señaló que es necesario estar en “coordinación para cualquier estrategia que se plantea desde el gobierno del presidente Trump”.

En octubre de 2023, se realizó en la ciudad mexicana de Palenque una cumbre de presidentes y representantes de los gobiernos de diez países de Latinoamérica y el Caribe en la que se discutieron varias acciones para atender la migración.

Sheinbaum sostuvo el miércoles una conversación telefónica con su par de Guatemala, Bernardo Arévalo, con quien dialogó sobre el desarrollo económica de la frontera que comparten los dos países y la posibilidad de que los consulados mexicanos puedan atender a guatemaltecos que tengan algún tipo de problema migratorio.

La migración ha sido durante mucho tiempo un tema sensible entre Estados Unidos y México, y se ha vuelto aún más urgente tras la amenaza de Trump de imponer aranceles de 25% a los productos mexicanos a menos de que el país haga más para detener el flujo de migrantes y drogas.