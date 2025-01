Así bailó Trump con Village People al ritmo de YMCA (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al final de un mitin celebrado en Washington un día antes de su toma de posesión, Donald Trump bailó al lado del grupo Village People la famosa canción YMCA, que se convirtió en himno informal de su campaña.

Ante cerca de 20 mil simpatizantes en la Capital One Arena, el magnate encabezó un mitin en el que anunció una serie de órdenes ejecutivas que dará a conocer en el primer día de su nuevo periodo en la Casa Blanca.

En la parte final del mitin, Village People subió al escenario y el presidente electo cantó e incluso bailó brevemente al ritmo de “YMCA” (Y.M.C.A, siglas de Young Men's Christian Association), canción lanzada en octubre de 1978 y que llegó al número 2 en las listas de las 100 más populares de Billboard.

The president-elect does the “Trump Dance” while the Village People perform “YMCA” at his pre-inauguration rally. pic.twitter.com/EafBqqASXQ