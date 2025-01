En Gaza, la destrucción irreparable de un patrimonio cultural milenario

Caracterizado por una densidad de población y de edificación muy elevada, el territorio de Gaza (de tan solo 365 km2, es decir 28 veces menos que la superficie de Córcega, pero con más de 2 millones de habitantes) ha sufrido, desde el 7 de octubre de 2023, una serie terrible de bombardeos israelíes que mataron a unas 42.000 personas y causaron una destrucción colosal.

Estas destrucciones son particularmente graves, porque el patrimonio arquitectónico e histórico de Gaza es precioso, y este territorio tiene una historia que se remonta a varios miles de años, desde la Antigüedad y los períodos asirio, helenístico, romano, islámico, otomano y del Mandato (la época cuando Palestina era un mandato de la Liga de Naciones (LN) confiado al Reino Unido).

La UNESCO, una misión esencial pero carente de recursos vinculantes

La UNESCO –la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, creada en 1945– coordina una red de más de 2.000 sitios incluidos en su prestigiosa Lista del Patrimonio Mundial, creada en 1972. Esta defensa del patrimonio se despliega de forma multifacética: publicaciones, ayuda material para la salvaguardia de monumentos o sitios (como los templos de Abu Simbel en Egipto, salvados de las aguas en 1968), acciones normativas (convenios y recomendaciones), operaciones de promoción dirigidas al público en general, etc.

Vestigios del monasterio de San Hilarión. Foto: Wikipedia.

Aunque asistimos a un aumento enorme del número de sitios clasificados, lo que no deja de tener ciertos efectos perversos como el turismo de masas que puede degradar los sitios en cuestión, la acción de la UNESCO en materia de patrimonio sigue siendo esencial. Lamentablemente, sus llamamientos a respetar el patrimonio en tiempos de guerra a menudo caen en oídos sordos, especialmente durante los conflictos armados (como hemos visto en los últimos años en Ucrania), a pesar de que la institución adoptó una Convención para la Protección del Patrimonio en 1954, protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, conocida como Convención de La Haya. Un texto que, como muchos otros textos de las Naciones Unidas, carece gravemente de fuerza vinculante, lo que perjudica su eficacia práctica.

En Palestina, la UNESCO, en particular a través de su oficina establecida en Ramallah en 1997, actúa –a menudo en colaboración con otro organismo de las Naciones Unidas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y Oriente Medio (UNRWA, por sus siglas en ingles)– para proporcionar ayuda técnica, educativa y cultural a los habitantes de Cisjordania y Gaza, y en particular a los refugiados.

Según especifica la organización en su página web:

“Desde febrero de 2024, un total de mil 580 niños desplazados han recibido asistencia a través de las iniciativas de salud mental y apoyo psicosocial de la UNESCO en los refugios de Khan Younis y Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en colaboración con el Teacher Creativity Center (TCC). 810 cuidadores también participaron en talleres de apoyo psicosocial, fortaleciendo su capacidad para ayudarse a sí mismos y a los niños a su cuidado”.

Además de esta ayuda inmediata, la UNESCO también se ha dedicado a documentar la destrucción del rico patrimonio de Gaza causada por las operaciones militares de los últimos dieciséis meses.

Tell es-Sakan. Antiguo asentamiento marítimo egipcio y cananeo. Foto: Wikipedia.

Evaluación de los daños al patrimonio en Gaza

La UNESCO está realizando una evaluación preliminar a distancia de los daños causados a los bienes culturales utilizando imágenes satelitales y análisis proporcionados por UNOSAT, el centro de satélites de las Naciones Unidas. Entre octubre de 2023 y octubre de 2024, la UNESCO observó daños en 75 sitios: 48 edificios históricos o artísticos, 10 sitios religiosos, 7 sitios arqueológicos, 6 monumentos, 3 depósitos de bienes culturales y 1 museo.

Según Hamdan Taha, actual coordinador del Proyecto de Historia y Patrimonio de Palestina en colaboración con la UNESCO, Israel atacó intencionalmente un gran número de sitios arqueológicos desde el comienzo de la guerra:

“El más notable de estos sitios es Tell es-Sakan, al sur de la ciudad de Gaza, que los arqueólogos datan de la Edad del Bronce Temprano (entre 3200 y 2300 a. C.). Los informes preliminares indican que Tell el-Ajjul, un lugar emblemático en la historia de Gaza durante la Edad del Bronce Medio y Tardío (2300-500 a. C.), también fue atacado, mientras que los sitios de Tell el-Mintar y los santuarios del jeque 'Ali el-Mintar y Sheikh Radwan [un barrio al noroeste de la ciudad de Gaza] sufrieron daños importantes. El sitio de el-Blakhiyah, que representa el antiguo puerto de Gaza, Anthedon, construido durante el periodo grecorromano y activo hasta el siglo XII, también fue atacado. El fuego de artillería ha dañado gravemente una iglesia de la época bizantina en Jabaliya, con posible pérdida de sus ricos mosaicos.

“El patrimonio también fue devastado en las ciudades de Gaza, Beit Hanoun, Deir el-Balah, Khan Younis y Rafah, patrimonio que incluía edificios históricos, mezquitas, escuelas, casas particulares, santuarios y fuentes públicas”, añade, refiriéndose al caso de la mezquita Omari, con una superficie de 4.100 m2, y cuyo edificio “fue completamente arrasado”. La iglesia de San Porfirio, en el barrio Zaytoun de Gaza, “también quedó casi completamente destruida”.

Bombardeos derribaron la iglesia de San Porfirio. Foto: Wikipedia.

La Gran Mezquita de Gaza, la más antigua de Palestina, también fue víctima de los bombardeos. Abaher el Sakka, profesor asociado del departamento de ciencias sociales de la Universidad Bir Zeit (Cisjordania), explica que este edificio no sólo es un lugar de culto, sino también un símbolo de los diferentes estilos arquitectónicos de Gaza.

Graves daños fueron infligidos al Museo del Palacio del Pachá (Qasr al-Basha, en árabe), un antiguo castillo mameluco del siglo XIII que había servido como residencia de los pachás de Gaza durante la era otomana y que había sido restaurado y reconvertido en un Museo en 2005 con financiación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Qasr al-Basha. Castillo mameluco del siglo XIII. Foto: Facebook Gaza Archeology.

Todo el Monasterio de San Hilarión, también blanco de los bombardeos israelíes, fue inscrito provisionalmente en la Lista Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada de la UNESCO en julio de 2024.

La UNESCO afirma que “el monasterio de San Hilarión/Tell Umm Amer, uno de los sitios más antiguos de Oriente Medio, fue fundado por San Hilarión y albergó a la primera comunidad monástica de Tierra Santa. Situado en la encrucijada de las principales rutas comerciales y mercantiles entre Asia y África, constituía un centro de intercambios religiosos, culturales y económicos, ilustrando la prosperidad de los sitios monásticos del desierto del período bizantino”.

Intelectuales movilizados para identificar y salvar este patrimonio de la destrucción

En octubre de 2024, un grupo de una veintena de académicos publicó en línea un “inventario del patrimonio bombardeado” de Gaza. Este sitio se amplía constantemente para ofrecer un mapa de la destrucción, una lista de docenas de monumentos dañados y una hoja explicativa que detalla algunos de ellos. Los enlaces también proporcionan acceso a las bases de datos pertinentes para evaluar el alcance de tal catástrofe. Así, la iglesia de Saint-Porphyre, alcanzada por un bombardeo israelí el 19 de octubre de 2023, ya había resultado dañada durante la ofensiva israelí del verano de 2014. Este lugar de culto ortodoxo griego, que data en su forma actual del siglo XII, se supone que alberga la tumba del antiguo obispo de Gaza, Porfirio, canonizado por haber cristianizado la ciudad a principios del siglo V.

También son de gran importancia sitios mucho más recientes, como los cementerios militares de Gaza y Deir Al-Balah, que contienen miles de tumbas de soldados de la Commonwealth que cayeron entre 1917 y 1918 durante la conquista británica de Palestina; o incluso la sede de la municipalidad de Gaza, instalada en 1930 en un distrito más cercano al mar; los cines Samir y Nasr, que marcaron la vida cultural de Gaza a mediados del siglo XX. Los intelectuales e historiadores movilizados para inventariar este patrimonio insisten en la importancia de realizar dicho inventario para preservar la memoria de estos sitios amenazados de desaparecer.

Mezquita de Omari, ahora destruida. Foto: Wikipedia.

El centro de satélites UNOSAT ha establecido que en poco más de un año de guerra, “31.198 estructuras han sido destruidas en la Franja de Gaza y 16.908 han resultado gravemente dañadas”.

Pero son también los propios palestinos los que se están “organizando para proteger su patrimonio gracias al fondo de emergencia de la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio en Zonas de Conflicto (Aliph), con sede en Suiza”. Se están evacuando objetos de arte –como el museo cultural Al Qarara en la Franja de Gaza, donde se han trasladado más de 2.000 piezas– y se está dando a los propios habitantes de Gaza la oportunidad de aprender sobre la preservación del patrimonio.

Una emergencia: dar más fuerza vinculante a los tratados de la ONU

Está claro que es urgente alertar a la opinión mundial sobre el daño irreparable causado al patrimonio cultural de Gaza. De hecho, durante las guerras, el patrimonio suele ser objeto de ataques y destrucción para hacer desaparecer una civilización y su memoria.

Se deben apoyar las iniciativas encaminadas a identificar, inventariar y proteger este patrimonio. Por encima de todo, es esencial para el futuro que la UNESCO y la ONU tengan mayor fuerza vinculante para hacer cumplir las decisiones y los tratados internacionales que protegen a los pueblos y su patrimonio.

______________________________________

* SIRICE (Université Paris 1/Paris IV), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Chloé Maurel no trabaja, consulta, posee acciones o recibe financiación de ninguna empresa u organización que pueda beneficiarse de este artículo y no ha revelado ninguna afiliación relevante más allá de su nombramiento académico.

La Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne proporciona financiación como miembro de The Conversation FR.