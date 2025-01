EU es el hazmerreír del mundo por los atentados: Trump; el magnate culpa ahora a la migración

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó tras el atropello masivo de Nueva Orleans y la explosión de un camión junto a uno de sus hoteles en Las Vegas que Estados Unidos es "el hazmerreír del mundo" como resultado de la gestión del actual mandatario, Joe Biden, y aseguró que instituciones como el Departamento de Justicia o el FBI "no han hecho su trabajo".

Y, en medio de la polémica y la conmoción por lo ocurrido, el magnate trató de vincular los sucesos con la migración irregular, a pesar de que ambos sospechosos son ciudadanos estadunidenses.

"Nuestro país es un desastre", afirmó Trump, quien ha denunciado el liderazgo "débil" e "ineficaz" de Biden. En este sentido, ha señalado que las autoridades se han centrado en atacarle a él por intereses políticos "en lugar de proteger a los estadounidenses de la escoria violenta externa e interna que se ha infiltrado en todos los aspectos".

El magnate, que arremetió de nuevo contra la política de "fronteras abiertas", cree que "sólo un líder fuerte y poderoso" detendrá esta supuesta espiral y emplazó a los ciudadanos a un cambio el 20 de enero, fecha en la que tomará posesión de su segundo mandato al frente del país.

Al menos 15 personas murieron en Nueva Orleans durante las celebraciones del Año Nuevo en un atropello masivo cometido por un hombre que portaba una bandera del grupo terrorista Estado Islámico. Por otro lado, una persona falleció tras la explosión aparentemente intencionada de un camión junto al Trump International Hotel de Las Vegas.

"Con la 'Política de Fronteras Abiertas' de Biden, ya dije muchas veces durante los mítines y en otros lugares que el terrorismo islámico radical y otras formas de delitos violentos se volverán tan graves en Estados Unidos que será difícil incluso imaginarlos o creerlos", señaló el magnate.

En una publicación en su perfil en Truth Social, Trump alertó que "ese momento ha llegado" y es "peor" de lo que se podría imaginar. "Joe Biden es el peor presidente de la historia de Estados Unidos, un desastre completo y total", aseveró Trump.

“Cuando dije que los criminales que vienen aquí son mucho peores que los criminales que tenemos en nuestro país, esa afirmación fue refutada constantemente por los demócratas y los medios de comunicación de noticias falsas, pero resultó ser cierta. La tasa de criminalidad en nuestro país está en un nivel que nadie ha visto antes”, mencionó en otra publicación.

