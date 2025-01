Donald y Melania Trump lanzan sus "memecoins" antes de la investidura presidencial

MADRID (EUROPA PRESS).- Melania Trump confirmó horas antes de la ceremonia de investidura en la que su esposo, Donald Trump, se convertirá oficialmente en el 47º presidente de Estados Unidos, el lanzamiento de su propia criptomoneda "meme", siguiendo así los pasos de su marido, quien hizo lo propio este fin de semana.

La que volverá a ser desde este lunes la primera dama de Estados Unidos anunció a través de perfil oficial en X el lanzamiento de su propio 'meme', una criptomoneda sin valor intrínseco inspirada en una broma o imagen virtual sin activo subyacente que la respalde.

"¡El meme oficial de Melania ya está disponible! Puedes comprar $MELANIA ahora", publicó.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6