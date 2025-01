El no-beso de Donald Trump a Melania por culpa de un sombrero (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ceremonia de toma de protesta del presidente Donald Trump tuvo un inesperado protagonista durante el simbólico retorno al poder del republicano: el sombrero de Melania Trump, que impidió al magnate dar un beso a su esposa.

Watch the awkward moment US president-elect Donald Trump leaned in for a kiss with his wife Melania Trump ahead of his inauguration



Follow our live blog for more https://t.co/uAzTgDSGdr



?? Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/khjcJ74rl4