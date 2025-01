El Papa Francisco califica de "vergüenza" los planes de Trump de deportación masiva de inmigrantes

ROMA (AP).- El papa Francisco dijo que los planes de Donald Trump de imponer deportaciones masivas de inmigrantes serían una “vergüenza”, al opinar sobre las promesas del presidente estadunidense entrante casi una década después de llamarlo “no cristiano” por querer construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Francisco hizo estos comentarios durante una aparición en un programa de entrevistas vespertino, y luego envió este día un telegrama oficial de felicitación a Trump por el día de su investidura. Francisco dijo que rezaba para que Estados Unidos estuviera a la altura de sus ideales de ser una “tierra de oportunidades y bienvenida para todos”.

“Tengo la esperanza de que bajo su liderazgo el pueblo estadunidense prosperará y se esforzará siempre por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión”, escribió en el telegrama.

El primer Papa latinoamericano de la historia fue consultado el domingo por la noche sobre las promesas de deportaciones de la administración Trump durante una aparición en un popular programa de entrevistas italiano, Che Tempo Che Fa.

“Si esto es cierto, sería una vergüenza, porque los pobres desgraciados que no tienen nada pagan la factura”, afirmó Francisco. “¡Esto no se puede hacer! No se resuelven así las cosas”.